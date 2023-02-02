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Александр Кутицкий ответил, готов ли он сменить спортивное гражданство

Александр Кутицкий ответил, готов ли он сменить спортивное гражданство
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Полузащитник московского «Динамо» Александр Кутицкий заявил, что не намерен менять гражданство ради выступления за другую сборную. По словам Кутицкого, он не может себя представить в фтуболке другой национальной команды.

«Не обращаю внимания на то, что сейчас нет международных турниров. Концентрируюсь на тренировках и на футболе. Например, наша молодежная сборная недавно играла товарищескую игру с Сербией, достойной командой. Мы получили опыт и себя показали.

Могу ли я представить, что сменю гражданство и сыграю за сборную другой страны? Точно нет. Могу себя представить только в футболке сборной России», — приводит слова Александра Кутицкого «РБ Спорт».

Ранее Кутицкий привлекался к матчам юношеских и молодежных сборных России.

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