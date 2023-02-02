Александр Кутицкий ответил, готов ли он сменить спортивное гражданство

Полузащитник московского «Динамо» Александр Кутицкий заявил, что не намерен менять гражданство ради выступления за другую сборную. По словам Кутицкого, он не может себя представить в фтуболке другой национальной команды.



«Не обращаю внимания на то, что сейчас нет международных турниров. Концентрируюсь на тренировках и на футболе. Например, наша молодежная сборная недавно играла товарищескую игру с Сербией, достойной командой. Мы получили опыт и себя показали.



Могу ли я представить, что сменю гражданство и сыграю за сборную другой страны? Точно нет. Могу себя представить только в футболке сборной России», — приводит слова Александра Кутицкого «РБ Спорт».



Ранее Кутицкий привлекался к матчам юношеских и молодежных сборных России.