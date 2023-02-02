Галтье прокомментировал травмы Мбаппе и Рамоса во время матча с «Монпелье»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал травмы нападающего Килиана Мбаппе и защитника Серхио Рамоса во время матча 21-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (3:1).
«Это не кажется очень серьёзным как для одного, так и для другого. Посмотрим. Очевидно, что это два важных игрока. О том, что мы увидели в перерыве и о том, что сказали друг другу, особого беспокойства нет. Килиан получил удар сзади колена и по мышце. Ушиб ли это, гематома. Мы пока не знаем. С такой плотностью матчей предпочитаем не рисковать. Рамос при падении повредил приводящую мышцу. Мы думаем, что это несерьёзно. Он предпочёл не рисковать из-за дискомфорта», — приводит слова Галтье Yahoo Sports.
Напомним, Мбаппе был заменён на 20-й минуте, а Рамос покинул поле на 32-й минуте.
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