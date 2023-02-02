Мбаппе может пропустить матч с «Баварией» из-за травмы

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, получивший повреждение в матче Лиги 1 с «Монпелье» (3:1), может пропустить первую игру с мюнхенской «Баварией» в рамках 1/8 Лиги чемпионов УЕФА, сообщает L'Equipe.
По сведениям источника, игрок травмировал колено и рискует пропустить игру с немецким клубом.
Напомним, Мбаппе был заменён на 20-й минуте матча. Вместо него на поле появился Уго Экитике.
За 10 минут до травмы французский форвард не смог реализовать пенальти, который пришлось бить дважды из-за решения судьи.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 19 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету 7 голов в 6 матчах в Лиге чемпионов.
Матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится 14 февраля.
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