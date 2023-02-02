Источник: «Зенит» пожаловался в CAS на решение РФС по матчу со «Спартаком» в Кубке

«Зенит» направил жалобу в CAS на решение апелляционного комитета РФС по дисквалификации футболистов за матч Кубка России со «Спартаком», в котором произошла драка, информирует журналист Севастиан Терлецкий в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Зенита» и оставил в силе все дисквалификации. Контрольно-дисциплинарный комитет отстранил Малкома, Барриоса и Родригао (все — «Зенит»), а также Николсона, Соболева и Селихова (все — «Спартак») на 6 матчей.

Напомним, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 42 очка по итогам 17 туров. «Спартак», который идёт на второй строчке, отстаёт от лидирующего соперника на шесть очков.