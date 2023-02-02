Юран: в чём польза новых правил Зимнего кубка РПЛ? Запрос на VAR — бесполезная затея

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал внедрение запроса на VAR в рамках WInline Зимнего кубка РПЛ.



«В чём польза? Судьи всё равно дают трактовки после матча, рассказывают, почему было так. Что касается возможности запросить просмотр эпизода один раз за тайм, то очень тяжело с бровки увидеть ситуацию. Это ничего не даст.



Используешь ты VAR, посмотрят, но это должна быть работа судей, которые сидят на VAR. Тренер должен сидеть на VAR и дополнительно тренерскому штабу докладывать, чтобы контролировали и сказали главному, что было нарушение? Хорошо, посмотрели — нарушения не было, такая трактовка. Не понимаю смысл. Не вижу в этом пользы. Есть судьи, которые сидят на VAR. Они там для чего? Надо, чтобы тренеры отдельно ещё контролировали матч? Ничего существенно это не изменит. Будут остановки, будут судьи смотреть. Но VAR создавался для того, чтобы минимизировать ошибки судьи.



У меня была ситуации в «Химках», когда мы играли с «Уралом» в весенней части. Главный судья не назначает очевидный пенальти. VAR подсказывает, пошёл смотреть — всё равно принимает решение, что не было пенальти. Тренер скажет, что очевидный пенальти, но не назначают. Здесь очень тонкая грань признать судье в поле правоту главного тренера. То есть он признаёт, что тренер лучше разобрался в ситуации, находясь на бровке в 50 метрах. Вряд ли судьи допустят такую ситуацию. Они, скорее, найдут несколько трактовок, что там была ваша ошибка, господин главный тренер. В итоге всё равно прав судья. Для меня это бесполезная затея», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.