Тен Хаг прокомментировал аренду Забитцера из «Баварии»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал переход хавбека Марселя Забитцера из «Баварии» на правах аренды. По его словам, Забитцер должен стать заменой для травмированного Донни ван де Бека.

«Мы очень довольны этим трансфером, потому что он был нам очень нужен после затяжной травмы Донни ван де Бека и Кристиана Эриксена. Ещё и Скотт Мактоминей выбыл, пусть и на короткий срок.

Привести качественного игрока на ленточке дедлайна — это сложно. У нас появилась такая возможность, я давно знаю этого игрока по «Зальцбургу» и особенно по «Лейпцигу». Он играл фантастически. Я ожидаю того же и в составе «Манчестер Юнайтед». У него отличный настрой, он подходящего возраста. Я уверен, что эта возможность мотивирует его и он будет сражаться за нас», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Самые дорогие игроки по сумме трансферов. Видео: