«Локомотив» проиграл малайзийскому клубу «Джохор Дарул Такзим» в товарищеском матче
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Завершился проходивший сегодня, 2 февраля, товарищеский матч между московским «Локомотивом» и малайзийским «Джохор Дарул Такзим». Победу 1:0 в игре, состоявшейся на стадионе «Джебель-Али» в Дубае, ОАЭ, одержала команда из Малайзии.
Единственный гол в матче был забит усилиями молодого полузащитника «Джохор Дарул Такзим» Арифа Аймана, поразившего ворота железнодорожников на 55-й минуте.
Это поражение стало первым для «Локомотива» в рамках тренировочных сборов для подготовки ко второй части чемпионата России. Ранее москвичи обыграли «Родину» (2:1) и «Сочи» (2:0), а также сыграли вничью с узбекистанским «Бунёдкором» (1:1). В следующем матче «Локомотив» сыграет с армянским «Урарту» в воскресенье, 5 февраля.
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