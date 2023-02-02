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«Локомотив» проиграл малайзийскому клубу «Джохор Дарул Такзим» в товарищеском матче

«Локомотив» проиграл малайзийскому клубу «Джохор Дарул Такзим» в товарищеском матче
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Завершился проходивший сегодня, 2 февраля, товарищеский матч между московским «Локомотивом» и малайзийским «Джохор Дарул Такзим». Победу 1:0 в игре, состоявшейся на стадионе «Джебель-Али» в Дубае, ОАЭ, одержала команда из Малайзии.

Единственный гол в матче был забит усилиями молодого полузащитника «Джохор Дарул Такзим» Арифа Аймана, поразившего ворота железнодорожников на 55-й минуте.

Это поражение стало первым для «Локомотива» в рамках тренировочных сборов для подготовки ко второй части чемпионата России. Ранее москвичи обыграли «Родину» (2:1) и «Сочи» (2:0), а также сыграли вничью с узбекистанским «Бунёдкором» (1:1). В следующем матче «Локомотив» сыграет с армянским «Урарту» в воскресенье, 5 февраля.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
02 февраля 2023, четверг. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
0 : 1
Джохор Дарул Такзим
Джохор-Бару, Малайзия
0:1 Айман – 55'
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