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«Динамо» обыграло болгарскую «Арду» в товарищеском матче. Забили Тюкавин, Захарян и Фомин

«Динамо» обыграло болгарскую «Арду» в товарищеском матче. Забили Тюкавин, Захарян и Фомин
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Завершился проходивший сегодня, 2 февраля, товарищеский матч между московским «Динамо» и болгарской «Ардой». Победу 3:1 одержала команда из России.

Счёт был открыт на 21-й минуте — отличился полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, поразивший ворота болгар ударом головой (1:0). На 41-й минуте с линии штрафной площади пробил нападающий москвичей Константин Тюкавин. Мяч после удара форварда попал в ворота «Арды» (2:0). На 58-й минуте полузащитник Арсен Захарян забил третий мяч своей команды в матче (3:0). На 60-й минуте игрок «Арды» Умар Сако отыграл один мяч (3:1), установив окончательный счёт встречи.

Отметим, что «Динамо» и «Арда» сыграли два тайма по 60 минут. Таким образом, все забитые мячи пришлись на первую половину матча.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
02 февраля 2023, четверг. 16:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Арда
Кырджали, Болгария
1:0 Фомин – 21'   2:0 Тюкавин – 41'   3:0 Захарян – 58'   3:1 Сако – 60+1'
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