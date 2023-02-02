«Видимо, агенты хорошо поработали». Канчельскис — о Тедеско в сборной Бельгии
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал возможное назначение экс-тренера «Спартака» и «РБ Лейпциг» Доминика Тедеско на пост наставника национальной команды Бельгии.
«Как мне кажется, сборной Бельгии не стоило менять Мартинеса. Они играли в неплохой футбол. Просто где-то не повезло. Но работа точно была проделана хорошо. У каждой федерации свои проблемы и свои вопросы. Время покажет — правильное решение было или нет.
В «Спартаке» Тедеско особо больших результатов не достиг. Затем в Германии у него не получилось. Видимо, агенты хорошо поработали. Последим, как изменится игра сборной с новым тренером», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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