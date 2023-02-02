Булыкин — о возобновлении карьеры Павлюченко в «Уфе»: я за почёт и уважение ветеранам

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возобновление карьеры нападающего Романа Павлюченко. Ранее сам экс-игрок «Спартака» и «Тоттенхэма» подтвердил, что он подпишет контракт с «Уфой».

«Если есть такая цель и разрешают, то с удовольствием посмотрю на это. Всё-таки у нас должны быть памятные вещи и клубы должны уважать ветеранов. Почему нет? Тем более это в Кубке России.

Я за такие перформансы и за то, что всегда есть почёт и уважение ветеранам. Это память для молодого поколения. Такое должно быть, тем более на кону хороший рекорд», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В случае подписания контракта с «Уфой» Павлюченко примет участие в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Ахматом».