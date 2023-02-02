Тарханов: Павлюченко надо хорошо подготовиться, чтобы забить «Ахмату»

Бывший главный тренер «Химок» и «Урала» Александр Тарханов прокомментировал возможное возобновление игровой карьеры бывшим нападающим сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Романом Павлюченко в составе «Уфы».

«Может не получиться забить, потому что «Ахмат» может не допустить этого. Надо хорошо подготовиться, осталось мало времени», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Ранее стало известно, что Павлюченко со своими представителями ведёт переговоры о возобновлении игровой карьеры на один матч Кубка России с грозненским «Ахматом». Одной из причин возможного возвращения на поле называется желание футболиста забить 200-й гол в карьере. Сам Павлюченко не исключил варианта, при котором сыграет за «Уфу» больше матчей.