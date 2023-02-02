«Я готов ворваться». Роман Павлюченко — о желании возобновить профессиональную карьеру

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал информацию о том, что в ближайшее время он может возобновить карьеру, подписав контракт с «Уфой». Напомним, экс-игрок «Спартака» и «Тоттенхэма» объявил о её завершении в октябре 2022 года.
«Если подпишу контракт, то начинаю тренироваться и готовиться. Помешает ли дисквалификация, которая была в «Знамени»? Это же Кубок. Сегодня или завтра будет ясность по «Уфе». Я готов. По тому, что я вижу, как играют наши футболисты… Я готов ворваться (смеётся)», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее сообщалось, что в случае подписания контракта с «Уфой» Павлюченко примет участие в четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России с «Ахматом», который состоится 26 февраля.
- 2 февраля 2023
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