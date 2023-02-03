«Факел» опубликовал стартовый состав на контрольный матч с узбекским «Андижаном»

Сегодня, 3 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся воронежский «Факел» и узбекский «Андижан». Начало игры — в 11:30 мск.



Стартовый состав «Факела»: Свинов, Черов, Смирнов, Божин, Ершов, Мастерной, Якимов, Магаль, Черняков, Марков, Ивахнов.

Воронежцы проведут четвёртый матч на зимних тренировочных сборах. В первой игре 2023 года «Факел» уступил сербскому «Спартак Суботица» (0:1). Далее команда Дмитрия Пятибратова одержала две победы: во встречах с сербским «Графичаром» (2:0) и болгарской «Славией» (2:1).

Сегодня, 3 февраля, «Факел» проведёт ещё один контрольный матч, в котором встретится с «Чайкой». Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

По итогам первой части сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги воронежцы занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков после 17 матчей.