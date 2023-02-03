«Волга» Ульяновск — «Пари Нижний Новгород»: стартовые составы команд на контрольный матч

Сегодня, 3 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся ульяновская «Волга» и «Пари Нижний Новгород». Начало игры — в 11:30 мск.



Стартовые составы команд:

«Волга» Ульяновск: Климович, Максименков, Хабибуллин, Магомадов, Хайруллов, Рахманов Дм., Кирсанов, Махмутов, игрок на просмотре, Рахманов Ден., Билалов.

«Пари Нижний Новгород»: Гойло, Баньяк, Набиуллин, Гоцук, Пенчиков, Корнюшин, Майга, Калинский, Севикян, Гаджимурадов, Янсане.

Сегодня, 3 февраля, нижегородцы проведут ещё один товарищеский матч. Соперником выступит казахстанский «Каспий». В прошлом сезоне клуб занял 9 место в Премьер-лиге своей страны. Начало встречи — в 16:30 мск.

«Пари Нижний Новгород» ещё не одержал ни одной победы на зимних сборах. Команда уступила узбекскому «Навбахору» (0:1) и дважды сыграла вничью: с тольяттинским «Акроном» (1:1) и болгарским «Локомотивом» (1:1).