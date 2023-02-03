«Волга» Ульяновск — «Пари Нижний Новгород»: стартовые составы команд на контрольный матч

Сегодня, 3 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся ульяновская «Волга» и «Пари Нижний Новгород». Начало игры — в 11:30 мск.
Стартовые составы команд:
«Волга» Ульяновск: Климович, Максименков, Хабибуллин, Магомадов, Хайруллов, Рахманов Дм., Кирсанов, Махмутов, игрок на просмотре, Рахманов Ден., Билалов.
«Пари Нижний Новгород»: Гойло, Баньяк, Набиуллин, Гоцук, Пенчиков, Корнюшин, Майга, Калинский, Севикян, Гаджимурадов, Янсане.
Сегодня, 3 февраля, нижегородцы проведут ещё один товарищеский матч. Соперником выступит казахстанский «Каспий». В прошлом сезоне клуб занял 9 место в Премьер-лиге своей страны. Начало встречи — в 16:30 мск.
«Пари Нижний Новгород» ещё не одержал ни одной победы на зимних сборах. Команда уступила узбекскому «Навбахору» (0:1) и дважды сыграла вничью: с тольяттинским «Акроном» (1:1) и болгарским «Локомотивом» (1:1).
- 3 февраля 2023
-
11:26
-
11:14
-
11:09
-
11:01
-
11:00
-
11:00
-
10:49
-
10:35
-
10:32
-
10:31
-
10:18
-
10:16
-
10:15
-
10:04
-
10:00
-
09:56
-
09:55
-
09:40
-
09:32
-
09:24
-
09:18
-
09:08
-
09:00
-
08:30
-
08:22
-
07:53
-
07:45
-
07:37
-
07:32
-
07:22
-
06:34
-
06:24
-
06:16
-
06:10
-
05:58