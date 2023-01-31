«Пари НН» объявил о переходе воспитанника «Барселоны»

«Пари Нижний Новгород» объявил о подписании 27-летнего камерунского защитника Маки Баньяка, который является воспитанником «Барселоны». Баньяк переходит в стан нижегородцев на правах аренды из «Кайрата». Соглашение сторон предусматривает право выкупа футболиста.
«Желаем Маки успехов в составе «Пари НН»! Добро пожаловать в нашу команду!» — написала клубная пресс-служба.
Баньяк является воспитанником испанской «Барселоны», за вторую команду которой сыграл 43 матча и отметился одним забитым мячом. Также камерунец выступал за испанскую «Сарагосу», австрийский «Адмира Ваккер», словенскую «Любляну» и сербский «Партизан». В составе сборной Камеруна он провёл четыре матча.
«Пари Нижний Новгород» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков после 17 матчей.
- 31 января 2023
-
16:27
-
16:15
-
16:11
-
16:10
-
16:08
-
16:03
-
16:01
-
15:50
-
15:48
-
15:38
-
15:37
-
15:19
-
15:15
-
15:11
-
15:10
-
15:09
-
15:05
-
15:00
-
14:49
-
14:30
-
14:30
-
14:15
-
14:15
-
14:14
-
14:02
-
14:01
-
14:00
-
13:54
-
13:52
-
13:35
-
13:30
-
13:30
-
13:20
-
13:16
-
13:13