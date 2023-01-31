«Пари НН» объявил о переходе воспитанника «Барселоны»

«Пари Нижний Новгород» объявил о подписании 27-летнего камерунского защитника Маки Баньяка, который является воспитанником «Барселоны». Баньяк переходит в стан нижегородцев на правах аренды из «Кайрата». Соглашение сторон предусматривает право выкупа футболиста.

«Желаем Маки успехов в составе «Пари НН»! Добро пожаловать в нашу команду!» — написала клубная пресс-служба.

Баньяк является воспитанником испанской «Барселоны», за вторую команду которой сыграл 43 матча и отметился одним забитым мячом. Также камерунец выступал за испанскую «Сарагосу», австрийский «Адмира Ваккер», словенскую «Любляну» и сербский «Партизан». В составе сборной Камеруна он провёл четыре матча.



«Пари Нижний Новгород» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков после 17 матчей.