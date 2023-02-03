Лучано Спаллетти — лучший тренер января в Серии A

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти был признан лучшим представителем своей профессии в итальянской Серии A в январе.

«Лучано Спаллетти признан лучшим тренером месяца во второй раз. Помимо того, что тосканский тренер привил своим игрокам хорошую игру и тактическую дисциплину, он воспитал в них победный менталитет, который позволил «Наполи» набрать 12 очков из 15 доступных в январе при 11 забитых голах и только трёх пропущенных. Команда Спаллетти опередила таких престижных соперников, как «Ювентус» и «Рома». В том, что «Наполи» является таким сплочённым коллективом, заслуга не только каждого в клубе, но и Лучано Спаллетти и его тренерского штаба в особенности», — приводит слова генерального директора Серии A Луиджи Де Сьерво официальный сайт лиги.

Награда будет вручена Спаллетти 12 февраля перед матчем «Наполи» с «Кремонезе». Победителя определяли представители итальянских СМИ.

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