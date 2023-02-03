«Пари НН» одержал первую победу на зимних сборах, обыграв казахстанский «Каспий»

Завершился контрольный матч, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и казахстанский «Каспий» (Актау). Игра закончилась победой российской команды со счётом 2:0.
Ворота «Каспия» на 71-й минуте сумел поразить защитник Лукас Масоэро, а позже окончательный счёт установил Ярослав Михайлов.
Сегодня же, 3 февраля, нижегородцы провели ещё один товарищеский матч. Соперником стала ульяновская «Волга», занимающая предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Первой лиги. Победу с минимальным счётом одержали представители второго по значимости дивизиона России.
Единственный гол в матче на восьмой минуте забил полузащитник «Волги» Денис Рахманов.
Это первая победа нижегородской команды в ходе зимних сборов. Ранее они уступили узбекскому «Навбахору» (0:1) и дважды сыграли вничью: с тольяттинским «Акроном» (1:1) и болгарским «Локомотивом» (1:1).
- 3 февраля 2023
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