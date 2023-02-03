Ловчев: не увидел серьёзных ошибок со стороны Тавареша и Дуарте в матче с «Ростовом»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев после матча красно-белых и «Ростова» в 1-м туре Winline Зимнего кубка РПЛ оценил игру новичков московского клуба защитников Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте.
«Тавареш и Дуарте — по одному неофициальному матчу пока не стану делать выводов. Слишком мало времени прошло. Но пока не увидел каких-то серьёзных ошибок с их стороны», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
Дуарте до перехода в «Спартак» никогда не выступал в Европе. Он переехал в Москву из парагвайского «Серро Портеньо». Тавареш ранее защищал цвета лиссабонской «Бенфики».
«Спартак» в следующем матче турнира сыграет с «Краснодаром» 6 февраля (20:00 мск).
Команда Гильермо Абаскаля занимает вторую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.
- 3 февраля 2023
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