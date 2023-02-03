Ловчев: в матче с «Ростовом» Бальде понравился, похоже, это игрок основы минимум в Кубке
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев проанализировал игру красно-белых в матче с «Ростовом». Эта встреча состоялась вчера, 2 февраля, и открыла розыгрыш Winline Зимнего кубка РПЛ.
«По матчу «Спартак» — «Ростов» на сборах есть несколько наблюдений.
Типичный матч на сборах, когда все под нагрузками — много брака, потерь мяча.
Вижу, что в плане начала атаки отрабатывает Карпин — выход от вратаря сразу центральному полузащитнику, и тот максимально быстро на фланг.
Бальде понравился — похоже, это игрок основного состава, как минимум в кубковых матчах, где у Спартака будут дисквалификации Соболева и Николсона», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
«Спартак» в следующем матче турнира сыграет с «Краснодаром» 6 февраля (20:00 мск).
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