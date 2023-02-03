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Форвард «Локомотива» Раконьяц перешёл в «Црвену Звезду» на правах аренды

Форвард «Локомотива» Раконьяц перешёл в «Црвену Звезду» на правах аренды
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Нападающий «Локомотива» Марко Раконьяц перешёл в «Црвену Звезду» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. Игрок будет выступать в чемпионате Сербии до 30 июня 2023 года. Большую часть заработной платы Марко возьмёт на себя сербский клуб.

22-летний черногорский форвард перешёл в «Локомотив» из сербского клуба «Чукарички» летом 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги и трёх играх Фонбет Кубка России, не отметившись в них результативными действиями.

28 марта 2022 года Раконьяц дебютировал за сборную Черногории в товарищеском матче с национальной командой Греции (1:0). Ранее сообщалось, что сумма возможного выкупа составит около € 1,5 млн.

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