Форвард «Локомотива» Раконьяц перешёл в «Црвену Звезду» на правах аренды
Поделиться
Нападающий «Локомотива» Марко Раконьяц перешёл в «Црвену Звезду» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. Игрок будет выступать в чемпионате Сербии до 30 июня 2023 года. Большую часть заработной платы Марко возьмёт на себя сербский клуб.
22-летний черногорский форвард перешёл в «Локомотив» из сербского клуба «Чукарички» летом 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги и трёх играх Фонбет Кубка России, не отметившись в них результативными действиями.
28 марта 2022 года Раконьяц дебютировал за сборную Черногории в товарищеском матче с национальной командой Греции (1:0). Ранее сообщалось, что сумма возможного выкупа составит около € 1,5 млн.
Комментарии
- 3 февраля 2023
-
22:10
-
22:01
-
22:00
-
21:52
-
21:50
-
21:45
-
21:44
-
21:44
-
21:39
-
21:36
-
21:30
-
21:22
-
21:15
-
21:13
-
21:05
-
21:03
-
21:00
-
20:44
-
20:40
-
20:39
-
20:36
-
20:29
-
20:20
-
20:20
-
20:09
-
20:00
-
19:57
-
19:51
-
19:50
-
19:40
-
19:24
-
19:23
-
19:17
-
19:05
-
19:02
Партнерский контент