Матвей Сафонов: если честно, я вообще пока не готов. Набрал лишь 50% физических кондиций

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов после матча 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ (1:0) оценил свою готовность ко второй части сезона.



«Если честно, я вообще пока не готов. Набрал лишь 50% физических кондиций. К сезону должны подготовиться. Ещё работать и работать. Причины? Долгий отпуск. Да и новый тренерский штаб нас пока плохо знает — притираемся друг к другу. Тренер не понимал, какую нагрузку нам давать. Мы поговорили: сообщили, что готовы к большей интенсивности. Думаю, сейчас начнём набирать», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Единственный мяч в игре был забит на 23-й минуте: защитник «быков» Хуниор Алонсо получил мяч в левой части штрафной, прошёл ближе к лицевой линии и резко пробил — голкипер сочинцев Николай Заболотный парировал этот удар, но отбил мяч на другого игрока обороны «Краснодара», Кайо, который отправил мяч под перекладину.