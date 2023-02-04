Сергей Балахнин: Комментарии судей после матча породят еще больше недоверия к ним

Российский тренер Сергей Балахнин поделился мнением о победе «Спартака» над «Ростовом» в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ (0:0, пенальти — 2:1).



«Игра была не совсем яркой, зрелищности не было. Понятно, что сейчас все играют под нагрузками, но хотелось бы увидеть чуть другой футбол. Все-таки играли команды, которые нацелены на атаку. Серия пенальти – это всегда зрелище, три сэйва вратаря, на это было приятно смотреть. Посмотрим, что будет дальше на турнире.



Комментарии судей? Не знаю, как к этому относится. Думаю, все равно многие будут не согласны с теми или иными решениями. Это породит еще больше недоверия к судьям. Я не сторонник этого. Если принял решение, то бери ответственность за него. Зачем потом после игры или во время оправдываться перед всеми? Мне такое непонятно», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».