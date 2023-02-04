Марко Раконьяц прокомментировал свой переход в «Црвену Звезду» из «Локомотива»

Перешедший из московского «Локомотива» в сербскую «Црвену Звезду» на правах аренды до конца текущего сезона нападающий Марко Раконьяц прокомментировал свой трансфер.
Фото: ФК «Црвена Звезда»
«С самого детства я хотел попасть в «Црвену Звезду» и хочу поблагодарить всех людей, которые помогли мне осуществить мою детскую мечту. Я хочу забить как можно больше голов в красно-белой футболке и приносить команде победы. Я надеюсь продолжить с того же места, на котором остановился в прошлом сезоне. Я очень рад продолжать работать с такими высококлассными игроками и специалистами, которые есть в «Црвене Звезде», — приводит слова Раконьяца Sportske.
В текущем сезоне Раконьяц сыграл 15 матчей за «Локомотив», в которых отметился одной результативной передачей.
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