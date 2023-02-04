Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марко Раконьяц прокомментировал свой переход в «Црвену Звезду» из «Локомотива»

Марко Раконьяц прокомментировал свой переход в «Црвену Звезду» из «Локомотива»
Комментарии

Перешедший из московского «Локомотива» в сербскую «Црвену Звезду» на правах аренды до конца текущего сезона нападающий Марко Раконьяц прокомментировал свой трансфер.

Фото: ФК «Црвена Звезда»

«С самого детства я хотел попасть в «Црвену Звезду» и хочу поблагодарить всех людей, которые помогли мне осуществить мою детскую мечту. Я хочу забить как можно больше голов в красно-белой футболке и приносить команде победы. Я надеюсь продолжить с того же места, на котором остановился в прошлом сезоне. Я очень рад продолжать работать с такими высококлассными игроками и специалистами, которые есть в «Црвене Звезде», — приводит слова Раконьяца Sportske.

В текущем сезоне Раконьяц сыграл 15 матчей за «Локомотив», в которых отметился одной результативной передачей.

Новость по теме
Форвард «Локомотива» Раконьяц перешёл в «Црвену Звезду» на правах аренды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023