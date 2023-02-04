Грэм Поттер оценил дебют Энцо Фернандеса в «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер прокомментировал дебют аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса в матче с «Фулхэмом» (0:0) в английской Премьер-лиге.
«Для первого матча он сыграл действительно хорошо. Вы могли увидеть его качество игры, несмотря на то что ему было непросто, учитывая, что он здесь всего пару дней и тренировался с командой совсем немного. Тот факт, что он смог отыграть так, как отыграл, дал вам возможность убедиться в его высоком уровне. Его переход стал бонусом для нас», — приводит слова Поттера Daily Mail.
Переход Фернандеса стал самым дорогим в истории АПЛ. «Челси» заплатил за аргентинца лиссабонской «Бенфике» € 121 млн. В матче с «Фулхэмом» Фернандес провёл на поле все 90 минут.
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