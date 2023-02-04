«Он ничего плохого не сделал». Поттер — об исключённом из заявки «Челси» на ЛЧ Обамеянге

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер прокомментировал своё решение об исключении форварда команды Пьер-Эмерика Обамеянга из заявки синих на плей-офф Лиги чемпионов.

«Обамеянг — профессионал. Я понимаю, что он будет разочарован. Это был трудный звонок. Ему просто не повезло, но он будет продолжать бороться за своё место в составе до конца сезона.

Какое бы решение мы ни приняли, о нём всё равно говорили бы. Моё решение было таким. Вы просто должны делать такие звонки. Он вообще ничего плохого не сделал.

Я обязан принимать свои решения так, чтобы игроку было как можно лучше. Он справился с этим очень хорошо, он фантастически тренировался сегодня», — приводит слова Поттера Daily Mail.

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