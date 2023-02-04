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«Для нас важно каждое очко». Индзаги — перед матчем «Интера» с «Миланом»

«Для нас важно каждое очко». Индзаги — перед матчем «Интера» с «Миланом»
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего матча итальянской Серии A с «Миланом», отметив, что «нерадзурри» важно набрать очки для улучшения положения в турнирной таблице.

«Для нас ничего не меняется, это отдельный матч. Для нас важно каждое очко, если мы хотим приблизиться к «Наполи» и отдалиться от преследователей. Нас интересует только то, что происходит с «Интером». Мы будем стараться изо всех сил. Так будет до последнего дня. Это будет третье дерби в сезоне и седьмое с тех пор, как я здесь. Я понял, что в таких матчах всё зависит от отдельных эпизодов, всё может поменяться от одного решения тренера или судьи. Поэтому я ожидаю, что команда отложит все прочие проблемы в сторону и постарается добиться победы», — приводит слова Индзаги La Gazzetta dello Sport.

«Интер» и «Милан» сыграют уже завтра, 5 февраля. Начало встречи запланировано на 22:45 мск.

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