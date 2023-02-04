«Для нас важно каждое очко». Индзаги — перед матчем «Интера» с «Миланом»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего матча итальянской Серии A с «Миланом», отметив, что «нерадзурри» важно набрать очки для улучшения положения в турнирной таблице.
«Для нас ничего не меняется, это отдельный матч. Для нас важно каждое очко, если мы хотим приблизиться к «Наполи» и отдалиться от преследователей. Нас интересует только то, что происходит с «Интером». Мы будем стараться изо всех сил. Так будет до последнего дня. Это будет третье дерби в сезоне и седьмое с тех пор, как я здесь. Я понял, что в таких матчах всё зависит от отдельных эпизодов, всё может поменяться от одного решения тренера или судьи. Поэтому я ожидаю, что команда отложит все прочие проблемы в сторону и постарается добиться победы», — приводит слова Индзаги La Gazzetta dello Sport.
«Интер» и «Милан» сыграют уже завтра, 5 февраля. Начало встречи запланировано на 22:45 мск.
«Интер» разгромил «Милан» и стал обладателем Суперкубка Италии
Полная трансляция матча Суперкубка Италии доступна в Okko.
- 4 февраля 2023
-
16:25
-
16:21
-
16:19
-
16:03
-
15:59
-
15:43
-
15:42
-
15:35
-
15:31
-
15:30
-
15:30
-
15:23
-
15:21
-
15:20
-
15:04
-
15:00
-
14:53
-
14:51
-
14:46
-
14:38
-
14:36
-
14:31
-
14:23
-
14:19
-
14:11
-
13:52
-
13:35
-
13:32
-
13:30
-
13:15
-
13:14
-
13:04
-
13:00
-
13:00
-
13:00