«Севилья» подала жалобу на «Барселону». Каталонцы не продают билеты болельщикам соперника

«Севилья» на своём официальном сайте уведомила, что направила жалобу в адрес «Барселоны» и Ла Лиги из-за позиции каталонского клуба по продаже билетов болельщикам соперника на матч 20-го тура чемпионата Испании.
«ФК «Севилья» хочет выразить своё удивление и несогласие с предупреждением, направленным болельщикам, заинтересованным в покупке билетов на официальных ресурсах «Барселоны» на матч, который состоится в это воскресенье на «Спотифай Камп Ноу». Информация на сайте «Барселоны» гласит: «Покупка билетов болельщиками «Севильи» запрещена. Доступ на стадион будет закрыт для болельщиков, одетых в одежду с символикой футбольного клуба «Севилья».
Клуб не понимает, почему даже в случае, если матч пройдёт под высокой степенью риска, болельщик «Севильи» не сможет попасть на стадион в футболке или шарфе команды», — сказано в заявлении «Севильи».
Матч «Барселона» — «Севилья» состоится завтра, 5 февраля. Начало — в 23:00 мск.
Видеообзор. «Севилья» — «Эльче». Испанская Примера 2022/2023. 19-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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