Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави: Бускетс заслужил право самому определять своё будущее в «Барселоне»

Хави: Бускетс заслужил право самому определять своё будущее в «Барселоне»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал будущее полузащитника и капитана команды Серхио Бускетса, чей контракт с каталонцами истекает в конце текущего сезона. Наставник сине-гранатовых отметил, что решение о продлении соглашения полностью зависит от испанского футболиста.

«В конце концов, мы продолжаем работать вместе, а окончательное решение остаётся за Бускетсом. Мы ожидаем, когда он его примет. Он очень важен для нас как на поле, так и за его пределами. Он наш капитан и заслужил право самому определять своё будущее. Если он решит остаться, то я буду рад этому», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

34-летний Бускетс сыграл 26 матчей за «Барселону» в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

Вундеркинд «Барселоны» будет стоить € 400 млн? Топ-10 зимних трансферов в Испании Вундеркинд «Барселоны» будет стоить € 400 млн? Топ-10 зимних трансферов в Испании

Гол Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Бетисом»

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023