Хави: Бускетс заслужил право самому определять своё будущее в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал будущее полузащитника и капитана команды Серхио Бускетса, чей контракт с каталонцами истекает в конце текущего сезона. Наставник сине-гранатовых отметил, что решение о продлении соглашения полностью зависит от испанского футболиста.
«В конце концов, мы продолжаем работать вместе, а окончательное решение остаётся за Бускетсом. Мы ожидаем, когда он его примет. Он очень важен для нас как на поле, так и за его пределами. Он наш капитан и заслужил право самому определять своё будущее. Если он решит остаться, то я буду рад этому», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
34-летний Бускетс сыграл 26 матчей за «Барселону» в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.
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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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