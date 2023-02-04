Хави поделился ожиданиями от матча с «Севильей»

Главный тренер «Барселоны» Хавьер Эрнандес поделился ожиданиями от матча испанской Примеры с «Севильей».
«Впереди у нас сложный соперник, несмотря на турнирную ситуацию. Сампаоли — отличный тренер, который очень хорошо ставит игру в обороне, отлично справляется с высоким прессингом. Это боевая команда с опытными игроками. Нам нужна помощь болельщиков. Мы в хорошей форме, но мы должны сдать экзамен на хорошую оценку.
Нас устраивает любая система. Меняются только люди и роли. Мы делаем то же, что и в прошлом году, но в этом сезоне у нас лучшие игроки, больше вариантов. С четырьмя полузащитниками, которыми обычно являются Педри, Гави, Бускетс и Френки и которые теряют меньше всего мячей, команде может быть комфортно», — приводит слова Хави Marca.
- 4 февраля 2023
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