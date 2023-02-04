Тарковски — о победе «Эвертона» над «Арсеналом»: надеюсь, это поворотный момент для нас

Центральный защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски прокомментировал домашнюю победу над «Арсеналом» (1:0) в матче 22-го тура английской Премьер-лиги, а также свой забитый мяч, который стал победным для «ирисок».

«Последние месяцы были нелегки для нас, болельщиков и всего персонала клуба. Надеюсь, это поворотный момент для команды, потому что здесь так много талантов.



Прошло много времени, как я в команде, и это только первый гол, мне нужно забивать чаще. Но я рад, что выбрал удачный момент для этого. Но в понедельник мы вновь вернёмся к работе. Временами нам не хватало этого небольшого мужества, и это то, чего жаждят фанаты. Сегодня мы увидели, что это такое — побеждать», — приводит слова Тарковского BBC.

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