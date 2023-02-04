Игрок «Сочи» Батырев: очень нравится работать с Бердыевым. Многому учусь у тренера

Полузащитник «Сочи» Амир Батырев поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Курбаном Бердыевом.
«Мне очень нравится работать с Бердыевым. Я многому учусь у Курбана Бекиевича. Стараюсь выполнять все требования. Я слышал много хорошего о нашем тренере. Мы уделяем достаточно времени тактике, деталям и концентрации. Мне он часто подсказывает: указывает, где я могу быть лучше», — сказал Батырев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Бердыев возглавил «Сочи» в конце декабря 2022 года, подписав контракт до лета 2025 года. Команда в данный момент занимает девятое место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков по итогам 17 туров. Свой следующий матч команда проведёт в рамках второго тура Winline Зимнего кубка РПЛ с «Ростовом», игра состоится в понедельник, 6 февраля, начало — в 17:00 мск.
- 4 февраля 2023
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