Вратарь «Сочи» Адамов: я тоже думал, что Бердыев закрытый. Но это не так

Голкипер «Сочи» Денис Адамов поделился эмоциями от работы под руководством Курбана Бердыева.
«Было приятно познакомиться и начать работу с Курбаном Бердыевым. Смотрел матчи его в Лиге чемпионов. Вспоминаю игру с «Интером». Интересно получать опыт от работы с ним.
Я тоже думал, что он закрытый. Но это не так. Очень открытый. Всегда поможет, на тренировках подсказывает. Так что, думаю, это миф», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Курбан Бердыев возглавил «Сочи» после окончания летне-осенней части Российской Премьер-Лиги, подписав контракт до лета 2025 года. Сочинская команда в 17 матчах чемпионата России набрала 25 очков и занимает в турнирной таблице девятое место.
Видеообзор лучших моментов матча «Сочи» — «Локомотив»:
Трансляции товарищеских матчей доступны в Okko.
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