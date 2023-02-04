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Вратарь «Сочи» Адамов: я тоже думал, что Бердыев закрытый. Но это не так

Вратарь «Сочи» Адамов: я тоже думал, что Бердыев закрытый. Но это не так
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Голкипер «Сочи» Денис Адамов поделился эмоциями от работы под руководством Курбана Бердыева.

«Было приятно познакомиться и начать работу с Курбаном Бердыевым. Смотрел матчи его в Лиге чемпионов. Вспоминаю игру с «Интером». Интересно получать опыт от работы с ним.

Я тоже думал, что он закрытый. Но это не так. Очень открытый. Всегда поможет, на тренировках подсказывает. Так что, думаю, это миф», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Курбан Бердыев возглавил «Сочи» после окончания летне-осенней части Российской Премьер-Лиги, подписав контракт до лета 2025 года. Сочинская команда в 17 матчах чемпионата России набрала 25 очков и занимает в турнирной таблице девятое место.

Видеообзор лучших моментов матча «Сочи» — «Локомотив»:

Трансляции товарищеских матчей доступны в Okko.

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