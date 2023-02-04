«Астон Вилла» проиграла «Лестеру» в матче с шестью голами

Сегодня, 4 февраля, состоялись матчи 22-го тура английской Премьер-лиги. В первой игре «Астон Вилла» принимала «Лестер», во второй «Саутгемптон» гостил у «Брентфорда», а в другой «Брайтон» встречался с «Борнмутом».

«Астон Вилла» успешно начала свою игру с «Лестером», выйдя вперёд уже на девятой минуте благодаря голу Олли Уоткинса. Через три минуты полузащитник «лис» Джеймс Мэддисон с передачи Келечи Ихеаначо сделал счёт равным. На 32-й минуте игрок гостей Гарри Суттар срезал мяч в свои ворота, выведя «Астон Виллу» снова вперёд. На 41-й минуте Келечи Ихеаначо после точного паса Харви Барнса снова сделал счёт ничейным. В самом конце тайма, на 45+2-й минуте, полузащитник Тете вывел «Лестер» вперёд.

Во второй половине зрители не увидели очередного обилия голов. Единственный гол забил полузащитник «Лестера» Деннис Прат, установив итоговый счёт встречи — 4:2 в пользу гостей.

Результаты других встреч представлены ниже.