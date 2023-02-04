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«Астон Вилла» проиграла «Лестеру» в матче с шестью голами

«Астон Вилла» проиграла «Лестеру» в матче с шестью голами
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Сегодня, 4 февраля, состоялись матчи 22-го тура английской Премьер-лиги. В первой игре «Астон Вилла» принимала «Лестер», во второй «Саутгемптон» гостил у «Брентфорда», а в другой «Брайтон» встречался с «Борнмутом».

«Астон Вилла» успешно начала свою игру с «Лестером», выйдя вперёд уже на девятой минуте благодаря голу Олли Уоткинса. Через три минуты полузащитник «лис» Джеймс Мэддисон с передачи Келечи Ихеаначо сделал счёт равным. На 32-й минуте игрок гостей Гарри Суттар срезал мяч в свои ворота, выведя «Астон Виллу» снова вперёд. На 41-й минуте Келечи Ихеаначо после точного паса Харви Барнса снова сделал счёт ничейным. В самом конце тайма, на 45+2-й минуте, полузащитник Тете вывел «Лестер» вперёд.

Во второй половине зрители не увидели очередного обилия голов. Единственный гол забил полузащитник «Лестера» Деннис Прат, установив итоговый счёт встречи — 4:2 в пользу гостей.

Англия - Премьер-лига. 22-й тур
04 февраля 2023, суббота. 18:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 4
Лестер Сити
Лестер
1:0 Уоткинс – 9'   1:1 Мэддисон – 12'   2:1 Суттар – 32'   2:2 Ихеаначо – 41'   2:3 Тете – 45+2'   2:4 Прат – 79'

Результаты других встреч представлены ниже.

Англия - Премьер-лига. 22-й тур
04 февраля 2023, суббота. 18:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
1 : 0
Борнмут
Борнмут
1:0 Митома – 87'
Англия - Премьер-лига. 22-й тур
04 февраля 2023, суббота. 18:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Ми – 41'   2:0 Мбемо – 44'   3:0 Йенсен – 80'
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