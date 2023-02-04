Юрий Сёмин: любой тренер РПЛ, знающий иностранные языки, может работать в Европе
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что наставник любой команды Российской Премьер-Лиги сможет работать в европейском клубе при знании языка.
«Любой тренер РПЛ, знающий иностранные языки, может работать в Европе», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
75-летний Сёмин работал в азербайджанской «Габале», киевском «Динамо», таджикистанской «Памире», а также в сборной Новой Зеландии. Последним местом работы Сёмина в качестве главного тренера был «Ростов», где он занимал эту должность с августа по сентябрь 2021 года.
За свою тренерскую карьеру Юрий Сёмин выиграл 14 трофеев: 12 с «Локомотивом», два с киевским «Динамо».
Все титулы легендарного Юрия Сёмина. Видеоролик:
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