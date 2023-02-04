Голы Месси и Хакими принесли «ПСЖ» волевую победу над «Тулузой»
Поделиться
Сегодня, 4 февраля, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже прошёл матч 22-го тура чемпионата Франции. Играли местный «ПСЖ» и «Тулуза». Финальный свисток Бастьен Дешепи зафиксировал волевую победу домашней команды со счётом 2:1.
«Тулуза» открыла счёт на 20-й минуте: точный удар удался Бранко ван ден Бомену. «ПСЖ» сумел сравнять счёт до перерыва: с передачи Карлоса Солера отличился Ашраф Хакими. На 58-й минуте марокканец отдал передачу на Лионеля Месси.
«ПСЖ» набрал 54 очка и продолжает занимать в турнирной таблице Лиги 1 первое место. У идущего вторым «Марселя» 46 очков и матч в запасе. В тройку также входит «Ланс» — 45.
В следующем туре команда Кристофа Галтье сыграет в гостях с «Монако». «Тулузе» предстоит матч с «Ренном» дома.
Комментарии
- 4 февраля 2023
-
22:31
-
22:26
-
22:21
-
22:15
-
22:15
-
22:07
-
21:59
-
21:55
-
21:48
-
21:44
-
21:41
-
21:30
-
21:18
-
21:08
-
21:00
-
20:56
-
20:43
-
20:42
-
20:36
-
20:27
-
20:26
-
20:20
-
20:16
-
20:14
-
20:09
-
20:07
-
19:59
-
19:55
-
19:55
-
19:54
-
19:41
-
19:31
-
19:29
-
19:20
-
19:09
Партнерский контент