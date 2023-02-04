Голы Месси и Хакими принесли «ПСЖ» волевую победу над «Тулузой»

Сегодня, 4 февраля, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже прошёл матч 22-го тура чемпионата Франции. Играли местный «ПСЖ» и «Тулуза». Финальный свисток Бастьен Дешепи зафиксировал волевую победу домашней команды со счётом 2:1.

«Тулуза» открыла счёт на 20-й минуте: точный удар удался Бранко ван ден Бомену. «ПСЖ» сумел сравнять счёт до перерыва: с передачи Карлоса Солера отличился Ашраф Хакими. На 58-й минуте марокканец отдал передачу на Лионеля Месси.

«ПСЖ» набрал 54 очка и продолжает занимать в турнирной таблице Лиги 1 первое место. У идущего вторым «Марселя» 46 очков и матч в запасе. В тройку также входит «Ланс» — 45.

В следующем туре команда Кристофа Галтье сыграет в гостях с «Монако». «Тулузе» предстоит матч с «Ренном» дома.