«Лацио» проведёт переговоры о продлении контракта с Милинковичем-Савичем

Итальянский «Лацио» проведёт переговоры с агентом сербского футболиста Сергея Милинковича-Савича о продлении контракта с игроком. Об этом сообщает Calciomercato.

Контракт «Лацио» с Милинковичем-Савичем истекает в 2024 году. Сергей уже пообещал клубу, что не хочет уходить бесплатно, но без продления контракта «Лацио» будет сложно заработать больше € 50-60 млн на возможной продаже. Поэтому запланированные переговоры будут иметь большую ценность для клуба. Ранее Сергеем активно интересовался «Ювентус», но из-за проблем в клубе «зебры» не смогут приобрести игрока. Интерес к Милинковичу-Савичу проявляет «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич принял участие в 27 матчах «Лацио» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь голевых передач.