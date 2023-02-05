Пять новых игроков присоединились к «Зениту» на сборах
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Пять новых игроков примут участие в тренировочных сборах с «Зенитом». Об этом сообщается в телеграм-канале санкт-петербургского клуба.
С командой будут тренироваться Аким Белохонов, Роман Ногтев, Никита Вершинин, Алексей Барановский и Дамир Шайхтдинов. В ближайших товарищеских матчах «Зенит» сыграет с «Уралом» и малайзийским «Джохором». Ранее сине-бело-голубые обыграли катарский «Лусаил», забив три безответных мяча.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» располагается на первой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 42 очка в 17 матчах и опережает московский «Спартак» на шесть очков. В плей-офф Кубка России «Зенит» сыграет с «Волгой». Место проведения матча ещё не определено.
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