Хавбек «Зенита» Барриос: не скажу, что уже полностью готов, не хватает контрольных матчей

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос оценил свою нынешнюю форму.

«Не скажу, что уже полностью готов, поскольку пока не хватает контрольных матчей, которые помогут набрать игровой ритм. Но они как раз впереди, поэтому где‑то через неделю можно будет говорить, что мы входим в соревновательный режим. К первым официальным матчам и подойдем полностью готовыми, — приводит слова Барриоса «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне чемпионата России Барриос принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

После 17 туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, записав в свой актив 42 очка. В первом туре после возобновления сезона «Зенит» сыграет с «Пари НН». Матч состоится 4 марта.

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