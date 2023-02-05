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«Химки» одержали волевую победу в товарищеском матче с «Волгой»

«Химки» одержали волевую победу в товарищеском матче с «Волгой»
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались подмосковные «Химки» и ульяновская «Волга». «Химки» одержали победу со счётом 3:1.

На 28-й минуте «Волга» вышла вперёд благодаря голу Германа Паскина. На 71-й минуте Александр Руденко сравнял счёт в матче. Спустя пять минут «Химки» вышли вперёд после успешного розыгрыша углового, а на 80-й минуте Руденко оформил дубль.

Ранее «Химки» обыграли армянский «Пюник» со счётом 2:0, проиграли «Велесу» (1:2) и сыграли вничью с сербской «Войводиной» (0:0). В следующем матче клуб сыграет с «Ахматом». В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы. Ульяновская «Волга» занимает 17-е место в Мелбет Первой лиге.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
05 февраля 2023, воскресенье. 11:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
3 : 1
Волга Ул
Ульяновск, Россия
0:1 Паскин – 28'   1:1 Руденко – 71'   2:1 – 76'   3:1 Руденко – 80'
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