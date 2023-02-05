Головин отдал голевую передачу в матче с «Клермоном»
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голевой передачей в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Клермоном».
На 13-й минуте при счёте 1:0 в пользу монегасков Александр отдал передачу на Брила Эмболо, который сумел удвоить преимущество команды.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции «Монако» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 41 очко в 21 игре. «Клермон» находится на десятом месте, на счету клуба 30 очков. В предыдущем матче «Монако» обыграл «Осер» со счётом 3:2, а «Клермон» сыграл вничью с «Лиллем» (0:0).
В нынешнем сезоне Головин принял участие в 21 матче чемпионата Франции в составе «Монако», отметившись четырьмя голами и шестью результативными передачами.
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