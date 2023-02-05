«Барселона», «Атлетико» и «Милан» претендуют на форварда «Челси» Обамеянга

После исключения нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга из заявки «Челси» на плей-офф Лиги чемпионов его будущее на «Стэмфорд Бридж» находится под вопросом. Как сообщает британское издание Daily Mail, габонского форварда планируют подписать летом сразу три европейских топ-клуба — «Барселона», «Атлетико» и «Милан».

Каталонская команда уже пыталась подписать Обамеянга в январе, однако ей пришлось отказаться от этой идеи из-за опасений нарушить финансовый фэйр-плей.

В текущем сезоне Обамеянг провёл за лондонский клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи. Он перешёл в «Челси» в сентябре 2022-го, покинув «Барселону», за которую выступал с января того же года.

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