«Интер» — «Милан»: Лаутаро Мартинес открыл счёт в матче

В эти минуты проходит центральный матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Интер» и «Милан». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Обслуживает игру бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.



На 34-й минуте Лаутаро Мартинес вывел «Интер» вперёд, поразив ворота соперников ударом головой после подачи с углового.



Команды встречались менее месяца назад: в матче за Суперкубок Италии сильнее оказались «нерадзурри», которые поразили ворота принципиального соперника трижды, при этом не пропустив.



Подопечные Симоне Индзаги занимают вторую позицию в турнирной таблице, уступая лидерам из Неаполя (56 очков) 16 баллов. «Милан» (38), который, учитывая игру за Суперкубок, уступил в трёх последних встречах, расположился на пятой позиции, однако в случае победы в сегодняшней игре обойдёт чёрно-синих.