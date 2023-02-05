«Интер» — «Милан»: Лаутаро Мартинес открыл счёт в матче

В эти минуты проходит центральный матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Интер» и «Милан». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Обслуживает игру бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
На 34-й минуте Лаутаро Мартинес вывел «Интер» вперёд, поразив ворота соперников ударом головой после подачи с углового.
Команды встречались менее месяца назад: в матче за Суперкубок Италии сильнее оказались «нерадзурри», которые поразили ворота принципиального соперника трижды, при этом не пропустив.
Подопечные Симоне Индзаги занимают вторую позицию в турнирной таблице, уступая лидерам из Неаполя (56 очков) 16 баллов. «Милан» (38), который, учитывая игру за Суперкубок, уступил в трёх последних встречах, расположился на пятой позиции, однако в случае победы в сегодняшней игре обойдёт чёрно-синих.
- 6 февраля 2023
-
00:25
-
00:23
-
00:16
- 5 февраля 2023
-
23:47
-
23:45
-
23:35
-
23:28
-
23:25
-
23:23
-
23:20
-
23:15
-
23:00
-
22:59
-
22:51
-
22:48
-
22:43
-
22:37
-
22:30
-
22:28
-
22:27
-
22:26
-
22:23
-
22:11
-
22:05
-
22:03
-
22:03
-
22:00
-
21:56
-
21:51
-
21:39
-
21:34
-
21:30
-
21:26
-
21:24
-
21:23