«Рома» и «Галатасарай» близки к соглашению по Дзаньоло. Турки заплатят за игрока € 22 млн

«Рома» и «Галатасарай» близки к соглашению по трансферу полузащитника римлян Николо Дзаньоло. Ожидается, что сумма сделки с учётом бонусов составит € 22 млн, сообщает журналист Танкреди Палмери в «Твиттере».



Ранее сообщалось, что римляне не хотят заключать сделку на правах аренды, а хотят продать футболиста. Дзаньоло готов рассмотреть этот переход, так как перестал числиться в составе команды и был отстранён от неё из-за отказа уходить из клуба в зимнее трансферное окно. Такое решение принял президент «Ромы» в ответ на поведение игрока: изначально Дзаньоло хотел уйти сам, но не смог договориться с желаемыми командами об условиях.

Напомним, трансферное окно в Турции открыто до 8 февраля.

В минувшее трансферное окно в услугах футболиста были заинтересованы «Милан», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Ньюкасл», «Лидс» и «Борнмут», но ни один из этих клубов так и не сумел или не попытался договориться о трансфере Дзаньоло.

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