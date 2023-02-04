Дзаньоло предоставил «Роме» медицинское заключение о необходимости 30-дневного отдыха

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло, который в зимнее трансферное окно мог покинуть команду, направил клубу медицинское заключение, что ему нужен 30-дневный отдых по психофизическим причинам, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По сведениям источника, римский клуб вызвал Дзаньоло для повторного обследования. Николо должен будет пройти ещё один медосмотр с участием врачей «Ромы».
«Рома» решила не исключать Дзаньоло из заявки на ЛЕ, чтобы предотвратить возможные судебные тяжбы со стороны игрока. Но клуб не планирует привлекать Николо к выступлениям за команду.
Ранее сообщалось, что президент итальянской команды отстранил футболиста от состава до конца сезона. Дзаньоло разрешили лишь посещать индивидуальные тренировки. Босс римлян остался недоволен, что Дзаньоло не ушёл в другой клуб.
Погба станцевал с травмированным коленом
- 4 февраля 2023
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