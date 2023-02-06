«Это он со мной играл». Озил ответил на вопрос о Роналду
Поделиться
Бывший полузащитник «Реала», «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил с юмором ответил на вопрос болельщика об игре с португальским нападающим Криштиану Роналду.
Один из болельщиков спросил у Озила, каково это было выступать с Роналду, на что немец ответил: «Спросите его, это он играл со мной», — сказал Озил с улыбкой, слова которого приводит Mirror.
Ранее Озил и Роналду вместе выступали за «Реал».
Сейчас Озил защищает цвета турецкого «Истанбул Башакшехир», куда перешёл 14 июля 2022 года. Ранее сообщалось, что Озил принял решение завершить карьеру в 34 года. В нынешнем сезоне чемпионата Турции Озил принял участие в четырёх матчах, в которых не отметился результативными действиями.
Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»
Комментарии
- 6 февраля 2023
-
03:14
-
03:03
-
02:46
-
02:32
-
02:20
-
02:13
-
02:07
-
02:04
-
01:55
-
01:48
-
00:56
-
00:55
-
00:53
-
00:44
-
00:41
-
00:40
-
00:38
-
00:36
-
00:25
-
00:23
-
00:16
- 5 февраля 2023
-
23:47
-
23:45
-
23:35
-
23:28
-
23:25
-
23:23
-
23:20
-
23:15
-
23:00
-
22:59
-
22:51
-
22:48
-
22:43
-
22:37
Партнерский контент