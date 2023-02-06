«Это он со мной играл». Озил ответил на вопрос о Роналду

Бывший полузащитник «Реала», «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил с юмором ответил на вопрос болельщика об игре с португальским нападающим Криштиану Роналду.

Один из болельщиков спросил у Озила, каково это было выступать с Роналду, на что немец ответил: «Спросите его, это он играл со мной», — сказал Озил с улыбкой, слова которого приводит Mirror.

Ранее Озил и Роналду вместе выступали за «Реал».

Сейчас Озил защищает цвета турецкого «Истанбул Башакшехир», куда перешёл 14 июля 2022 года. Ранее сообщалось, что Озил принял решение завершить карьеру в 34 года. В нынешнем сезоне чемпионата Турции Озил принял участие в четырёх матчах, в которых не отметился результативными действиями.

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