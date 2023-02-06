Уолкер заступился за Холанда после неудачной игры норвежца в матче с «Тоттенхэмом»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер встал на защиту нападающего клуба Эрлинга Холанда после матча с «Тоттенхэм Хотспур» (0:1).
«Эрлинг был фантастическим. Никто ничего не говорит об Эрлинге, когда он забивает голы, а мы побеждаем. Однако, если мы не побеждаем или он не забивает, внезапно Эрлинг становится проблемой и якобы играем лучше без него. Но никто не жалуется, когда он уже забил 25 голов. Он фантастический игрок, и посмотрите, какая у нас сейчас команда», — приводит слова Холанда Goal.
Холанд получил худшую оценку среди всех игроков, принимавших участие в матче с «Тоттенхэмом». Его игра была оценена Sky Sports на 5 баллов из 10 – меньше нет ни у кого. Такую же оценку получили Райан Сессеньон и Родри. Также Холанд впервые не нанёс ни одного удара по воротам в матче АПЛ.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Холанд принял участие в 20 матчах, в которых записал в свой актив 25 голов и сделал 3 результативные передачи.
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