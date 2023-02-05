«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» благодаря голу Гарри Кейна

Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энди Мэдли. «Тоттенхэм» одержал победу со счётом 1:0.



Единственный гол в матче на 15-й минуте забил нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Ему ассистировал Пьер-Эмиль Хёйбьерг. Он протолкнул мяч в сторону Кейна — и Гарри ударом из пределов штрафной поразил ворота Эдерсона. Хозяева доигрывали матч в меньшинстве: на 87-й минуте был удалён Кристиан Ромеро.



«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 45 очков после 21 матча. «Тоттенхэм» находится на пятой строчке, заработав 39 очков после 22 игр. Лидирует «Арсенал» (50).