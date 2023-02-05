«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» благодаря голу Гарри Кейна

Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энди Мэдли. «Тоттенхэм» одержал победу со счётом 1:0.
Единственный гол в матче на 15-й минуте забил нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Ему ассистировал Пьер-Эмиль Хёйбьерг. Он протолкнул мяч в сторону Кейна — и Гарри ударом из пределов штрафной поразил ворота Эдерсона. Хозяева доигрывали матч в меньшинстве: на 87-й минуте был удалён Кристиан Ромеро.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 45 очков после 21 матча. «Тоттенхэм» находится на пятой строчке, заработав 39 очков после 22 игр. Лидирует «Арсенал» (50).
- 5 февраля 2023
-
22:51
-
22:48
-
22:43
-
22:37
-
22:30
-
22:28
-
22:27
-
22:26
-
22:23
-
22:11
-
22:05
-
22:03
-
22:03
-
22:00
-
21:56
-
21:51
-
21:39
-
21:34
-
21:30
-
21:26
-
21:24
-
21:23
-
21:18
-
21:02
-
21:01
-
21:00
-
20:49
-
20:29
-
20:10
-
20:08
-
19:55
-
19:54
-
19:47
-
19:46
-
19:45