Писарев: Баринову надо уезжать в «Бешикташ», если предложение всех устроит

Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал многочисленные слухи об интересе «Бешикташа» к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

«Дмитрий тоже высказывает своё мнение, ему хочется попробовать себя в другом чемпионате. Давать советы «Локомотиву» я не могу. Но если предложение устроит и клуб, и игрока, то надо уезжать», — приводит слова Писарева „Матч ТВ“.

Баринов в текущем сезоне чемпионата России провёл 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей. Полузащитник является воспитанником «Локомотива». За основную команду железнодорожников он выступает с лета 2016 года.



На данный момент «Бешикташ» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Турции, записав в свой актив 35 очков. От лидирующего «Галатасарая» команда отстаёт на 10 очков.