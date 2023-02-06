Писарев: Баринову надо уезжать в «Бешикташ», если предложение всех устроит

Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал многочисленные слухи об интересе «Бешикташа» к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.
«Дмитрий тоже высказывает своё мнение, ему хочется попробовать себя в другом чемпионате. Давать советы «Локомотиву» я не могу. Но если предложение устроит и клуб, и игрока, то надо уезжать», — приводит слова Писарева „Матч ТВ“.
Баринов в текущем сезоне чемпионата России провёл 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей. Полузащитник является воспитанником «Локомотива». За основную команду железнодорожников он выступает с лета 2016 года.
На данный момент «Бешикташ» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Турции, записав в свой актив 35 очков. От лидирующего «Галатасарая» команда отстаёт на 10 очков.
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