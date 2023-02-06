Фонсека прокомментировал слухи о конфликте с президентом «Лилля»

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека прокомментировал слухи о конфликте с президентом клуба Оливье Летангой.
«Если у нас есть проблема, мы должны решить её внутри клуба», — приводит слова Фонсеки L’Equipe.
Ранее сообщалось, что за несколько минут до матча с «Ренном» (3:1) тренер и президент имели серьёзный спор. Фонсека обвинил Летанга во вмешательстве в его работу. Источник утверждал, что португальский специалист также был недоволен отсутствием зимних трансферов, кроме подписания Бенуа Костиля.
На данный момент «Лилль» находится на шестом месте турнирной таблицы французского чемпионата, имея в своём активе 38 очков. Отставания от четвёртого места, дающего право на участие в Лиге чемпионов — 6 баллов.
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