Фонсека обвинил президента «Лилля» во вмешательстве в его работу

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека обвинил президента клуба Оливье Летанга во вмешательстве в его работу, сообщает Footmercato.

По сведениям источника, за несколько минут до матча с «Ренном» (3:1) тренер и президент имели серьёзный спор. Фонсека обвинил Летанга во вмешательстве в его работу. Источник утверждает, что португальский специалист также недоволен отсутствием зимних трансферов, кроме подписания Бенуа Костиля.

Напомним, после 22 сыгранных туров «Лилль» находится на шестом месте турнирной таблицы французского чемпионата, имея в своём активе 38 очков. Отставания от четвёртого места, дающего право на участие в Лиге чемпионов — 6 баллов.

Лидером соревнований является «ПСЖ», набравший 54 очка.

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